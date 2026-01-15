Il borgo di Stacciola si appresta a rinnovarsi grazie a un bando regionale e al contributo della comunità locale. Questo intervento mira a valorizzare il patrimonio storico e a migliorare gli spazi pubblici, mantenendo intatta l’identità del luogo. L’iniziativa rappresenta un passo importante per preservare le caratteristiche distintive di Stacciola, promuovendo allo stesso tempo uno sviluppo sostenibile e condiviso.

Il borgo di Stacciola si rifarà il look grazie a un bando regionale e alla grande generosità della sua gente. Il bando in questione è quello denominato ‘Borgo Accogliente’, al quale il Comune di San Costanzo ha partecipato insieme a Fano e che ha fruttato complessivamente ai due enti un contributo di 1milione. Mentre Fano si è visto finanziare progetti riguardanti Metaurilia e Caminate per 674mila euro, l’amministrazione sancostanzese ne ha ottenuti 326mila proprio per Stacciola, dove subito dopo l’estate prenderà il via un importante doppio intervento. A spiegarlo è il sindaco Domenico Carbone: "La quota che abbiamo ricevuto è per la pavimentazione con mattoncini della piazza davanti al forno storico del paese, attualmente in asfalto, e per ristrutturare un edificio che si affaccia proprio sulla piazza che il Comune ha acquistato grazie a una donazione di 13mila euro della Pro Loco Stacciola Viva, dove sorgerà un punto di accoglienza turistica e a sostegno delle attività che proprio la Pro Loco effettua nel borgo durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo storico borgo di Stacciola si rifarà il look

