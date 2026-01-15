Un incidente automobilistico può avere effetti diversi su uomini e donne. Ora, grazie al primo manichino

P er decenni, ogni volta che una donna si è seduta al volante o sul sedile del passeggero, lo ha fatto affidandosi a sistemi di protezione che, paradossalmente, non erano stati pensati per lei. E, nonostante le statistiche sugli incidenti stradali abbiano evidenziato per anni una vulnerabilità superiore per il sesso femminile, l’industria automobilistica ha continuato a utilizzare uno standard universale basato esclusivamente sull’anatomia maschile. Una vera e propria lacuna ingegneristica che finalmente sta trovando una soluzione concreta. L’arrivo di nuove tecnologie di simulazione segna un punto di svolta nella visione dei crash test per la sicurezza in auto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo stesso incidente automobilistico ha impatti diversi sul corpo maschile e femminile. Ora, c'è il primo manichino "donna" a dimostrarlo

