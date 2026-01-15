Lo sguardo surreale di Manzalini

"Chi è pieno di sè è, senza alcun dubbio, pieno di nulla al contrario di chi è pieno di se". O ancora, "Sono sempre andato malvolentieri alle feste, per non farmi cogliere dalla classica depressione post party". I due piccoli aforismi sono di Luciano Manzalini (la metà dei Gemelli Ruggeri ), attore scomparso lunedì pomeriggio a 74 anni: un ’regalo’ di Patrizio Roversi per ricordare l’amico di tutta la vita. "Scriveva molto e benissimo. Amava il filone delle poesie ’demenziali’ dove si inserviano anche Freak Antoni, Alessandro Bergonzoni e Eros Drusiani. È tristemente tardi – dice Roversi – ma bisognerebbe rivalutare il suo valore artistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lo sguardo surreale di Manzalini" Leggi anche: Chi era Luciano Manzalini, lo “smilzo” dei Gemelli Ruggeri morto a 74 anni Leggi anche: È morto Luciano Manzalini, lo smilzo dei Gemelli Ruggeri: era malato da tempo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lo sguardo surreale di Manzalini; Morto Luciano Manzalini, storico volto dei Gemelli Ruggeri; Luciano Manzalini, morto a 76 anni il 'secco' dei Gemelli Ruggeri; Luciano Manzalini morto in clinica, l'attore dei Gemelli Ruggeri era stato ricoverato dopo un ictus. Chi era Luciano Manzalini, lo “smilzo” dei Gemelli Ruggeri morto a 74 anni - Luciano Manzalini, comico raffinato e anima dei Gemelli Ruggeri insieme a Eraldo Turra, ha lasciato un segno profondo nel cabaret e nella comicità italiana ... dilei.it

È morto Luciano Manzalini, metà del duo comico Gemelli Ruggeri. Era ricoverato da tempo dopo un ictus - Con Eraldo Turra aveva formato uno dei duo più innovativi della comicità italiana ... ilfattoquotidiano.it

È morto Luciano Manzalini, la metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri: l’ictus un anno fa - È morto Luciano Manzalini, celebre comico e metà storica dei Gemelli Ruggeri, aveva appena compiuto 74 anni. thesocialpost.it

Visit Pietralunga. . Bianco ovunque. Il gelo che disegna gli alberi, la neve che copre colline e boschi, lo sguardo che arriva fino al Monte Nerone. Pietralunga, dopo la nevicata, regala un paesaggio surreale e senza tempo. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.