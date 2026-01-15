Lo scrolling compulsivo sotto le coperte è il nemico numero uno della nostra produttività Ecco come liberarsene

Lo scrolling compulsivo sotto le coperte può influire negativamente sulla nostra giornata, riducendo la produttività e il benessere mentale. Imparare a limitare l'uso dello smartphone al risveglio è un passo importante per migliorare le abitudini quotidiane. In questo articolo, esploreremo strategie pratiche e semplici per liberarsi da questa abitudine e iniziare la giornata con maggiore chiarezza e equilibrio.

I niziare la giornata evitando lo smartphone è più di una sfida di “digital detox”: si tratta di una necessità per proteggere il nostro benessere mentale. Spesso, il primo gesto della giornata è quello di scorrere le notifiche, un’abitudine che genera stress immediato e frammenta la nostra attenzione. Al contrario, adottare dei rituali mattutini consapevoli permette di sintonizzarsi con il proprio corpo e di stabilire un’intenzione chiara prima che le richieste del mondo esterno prendano il sopravvento. Digital wellbeing: le dritte utili per disintossicarsi dallo smartphone. guarda le foto Il calore dei primi rituali mattutini consapevoli: tè e infusi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lo scrolling compulsivo sotto le coperte è il nemico numero uno della nostra produttività. Ecco come liberarsene Leggi anche: Sotto uno scivolo e avvolto tra le coperte, così un ragazzo affronta le notti alla Palmara Leggi anche: Vaccaro tesse le lodi di Infante, il nuovo numero uno della Procura: "Sua preparazione è sotto gli occhi di tutti" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scrolling compulsivo dei social, ne ‘soffre’ il 90% dei giovani. Ma cresce l’esigenza di disintossicarsi - Scorrere (o meglio ‘scrollare’) le pagine dei social media in modo compulsivo, anche mentre si è in compagnia di amici e familiari, dimenticando la socialità e lo stare insieme. quotidiano.net Scrolliamo sempre più veloce, ma ascoltiamo sempre meno. Dal palco dello Storytelling Festival, Francesca Pedico ci ricorda che il podcast è uno spazio raro: lento, intimo, profondo. Un formato che resiste allo scrolling compulsivo e restituisce valore al temp facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.