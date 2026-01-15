A meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi di salto con gli sci a Predazzo, emergono problemi legati alle tute degli atleti norvegesi. Il comitato etico della FIS ha infatti sospeso per 18 mesi due allenatori e il tecnico responsabile delle tute, in seguito a un’indagine sulla presenza di una cucitura “illegale”. Questo episodio potrebbe influire sulla preparazione e sulle possibilità di medaglia della squadra norvegese.

A meno di un mese dalla gara olimpica di salto con gli sci prevista per il 7 febbraio a Predazzo, arriva una brutta notizia per gli atleti norvegesi, storicamente tra i favoriti per le medaglie: il comitato etico della Federazione internazionale di sci e snowboard (FIS) ha sospeso per 18 mesi due allenatori norvegesi di salto con gli sci e il tecnico addetto alle tute. L’accusa è quella di aver modificato le tute degli sciatori durante i campionati mondiali del 2025 che si sono svolti a Trondheim. In quella occasione la Norvegia ha conquistato sei medaglie nel salto con gli sci (tre ori e tre bronzi). 🔗 Leggi su Open.online

Lo scandalo della cucitura “illegale” sulle tute degli sciatori norvegesi – Il video - I due allenatori della nazionale e il tecnico addetto alle tute degli atleti che gareggiano nel salto con gli sci sono stati sospesi e non ci saranno alle Olimpiadi invernali di Milano- open.online