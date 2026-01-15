Lo riconosce in strada dopo il furto | denunciato a Latina

Da cdn.ilfaroonline.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Latina ha denunciato un uomo tunisino, nato nel 1996, ritenuto responsabile di un furto ai danni di un cittadino, avvenuto alcuni giorni fa. L’individuo è stato riconosciuto in strada e segnalato alle autorità. L’indagine ha portato alla sua identificazione e al successivo procedimento penale in stato di libertà.

Latina, 15 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino, classe 1996, indiziato di essere il responsabile di un furto avvenuto alcuni giorni fa ai danni di un cittadino, al quale era stato asportato il portafoglio dall’interno del proprio furgone. L’attività di indagine è scaturita dalla segnalazione della vittima, che aveva riferito di aver subito il furto e che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ha riconosciuto l’uomo mentre si trovava in strada. Immediatamente è stata effettuata una chiamata al numero di emergenza 112. La volante intervenuta sul posto ha rintracciato il soggetto segnalato e lo ha accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Ragazzo danneggia 13 auto parcheggiate per strada a Milano: era appena stato denunciato per furto

Leggi anche: Padova, studentessa riconosce il molestatore sul bus: denunciato un 22enne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tenta di rubare in negozio: la commessa lo scopre e lo riconosce. Lui la insulta e dà in escandescenze in piazza Cavour; Ladri in casa perdono la refurtiva, l'appello del sindaco sui social: «I proprietari possono riconoscere i loro gioielli».

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.