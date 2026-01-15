Lo arrestano ma rimangono bloccati su un isolotto del fiume
Dopo un inseguimento lungo il fiume Isarco, due agenti e un uomo in manette si sono ritrovati bloccati su un isolotto, ostacolati dalla corrente. L’arresto è avvenuto in un contesto di tensione, ma ora le operazioni di soccorso e di trasferimento sono in corso. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità valutano come proseguire per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.
Prima l’inseguimento, poi l’arresto. E infine la corrente del fiume Isarco che blocca due agenti e un uomo in manette su un isolotto, impedendo loro di raggiungere la riva. Il fatto è successo alle prime ore del mattino di oggi, 15 gennaio 2026, a Bolzano nei pressi del Ponte Roma.I dettagli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Truffa del "finto maresciallo" a un'anziana disabile, ma i poliziotti veri lo arrestano
Leggi anche: Getta la droga nel wc di un ristorante ma gli agenti della Locale lo vedono e lo arrestano
Bloccati in un isolotto dell'Isarco, salvati dai Vigili del fuoco - Poco prima delle 4 del mattino la squadra di soccorso in acqua dei Vigili del Fuoco è stata chiamata sul fiume Isarco. rainews.it
Carabinieri e Forze dell’Ordine arrestano e le toghe rosse liberano. Anche per questo dobbiamo votare SÌ al referendum sulla giustizia. facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.