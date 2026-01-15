Lo arrestano ma rimangono bloccati su un isolotto del fiume

Dopo un inseguimento lungo il fiume Isarco, due agenti e un uomo in manette si sono ritrovati bloccati su un isolotto, ostacolati dalla corrente. L’arresto è avvenuto in un contesto di tensione, ma ora le operazioni di soccorso e di trasferimento sono in corso. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità valutano come proseguire per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

