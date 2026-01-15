Livia la ricerca senza fine di radici e orizzonti ideali

«Livia» racconta il percorso alla ricerca di radici e di un senso di appartenenza, inserendosi nella più ampia narrazione della storia personale e collettiva. Questa storia, fatta di incontri e riflessioni, esplora l’importanza di trovare un equilibrio tra passato e futuro. Un viaggio che invita alla riflessione su identità e ideali, senza eccessi o sensazionalismi, offrendo uno sguardo sobrio e autentico su temi universali.

Come spesso accade, tra le pieghe della grande Storia – quella appunto con la S maiuscola – nascono e prendono vita alcune storie che ci riguardano, contribuiscono a definire la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

«Livia», la ricerca senza fine di radici e orizzonti ideali

