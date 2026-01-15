Livia la ricerca senza fine di radici e orizzonti ideali

«Livia» racconta il percorso alla ricerca di radici e di un senso di appartenenza, inserendosi nella più ampia narrazione della storia personale e collettiva. Questa storia, fatta di incontri e riflessioni, esplora l’importanza di trovare un equilibrio tra passato e futuro. Un viaggio che invita alla riflessione su identità e ideali, senza eccessi o sensazionalismi, offrendo uno sguardo sobrio e autentico su temi universali.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.