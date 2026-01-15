Livia 100 anni bisnonna felice | Grazie ai nipoti

Livia Gazzo, cittadina di Assago, ha celebrato il suo centesimo compleanno circondata dai familiari e dalla comunità. In occasione di questa importante ricorrenza, la nonna ha espresso gratitudine ai nipoti e a tutti coloro che le sono stati vicini. Un momento di festa e di riconoscenza per una vita vissuta con affetto e serenità.

Grande festa per Livia Gazzo (nella foto), cittadina di Assago che martedì ha spento 100 candeline, circondata dall'affetto dei suoi cari e dall'abbraccio simbolico di tutta la comunità. Cent'anni portati con grazia, autonomia e un sorriso che racconta una vita piena. A renderle omaggio, insieme al figlio Sergio, alla nuora Patrizia e agli amici più stretti, anche il sindaco Graziano Musella, che ha voluto portare gli auguri dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza. Un gesto sentito per celebrare non solo un traguardo anagrafico straordinario, ma una donna che rappresenta un pezzo di storia del nostro Paese.

