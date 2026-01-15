Liverpool-Burnley sabato 17 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Liverpool e Burnley si disputerà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:00. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, che si presenta come un’occasione favorevole per il Liverpool, a pochi giorni dalla trasferta di Champions League contro Marsiglia. Un confronto importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma un risultato che potrebbe influire sul proseguimento della stagione.
Turno sulla carta abbordabile per il Liverpool pochi giorni prima dell’importante trasferta di Marsiglia i Champions League. Nonostante il 2-2 contro il Man United, e il passaggio del turno in FA CUP ai danni del Milwall, il Burnley resta una delle squadre peggiori del campionato, con un piede e mezzo nella fossa, ovviamente stiamo parlando . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
