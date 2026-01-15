Liverpool-Burnley sabato 17 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria larga per i Reds?
Analisi della sfida Liverpool-Burnley, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 16:00. Verranno analizzate le formazioni, le quote e i pronostici per una partita che potrebbe vedere i Reds ottenere una vittoria convincente. Il confronto si svolge prima dell’impegno in Champions League contro Marsiglia, offrendo un’occasione per valutare lo stato di forma della squadra prima di impegni importanti.
Turno sulla carta abbordabile per il Liverpool pochi giorni prima dell’importante trasferta di Marsiglia i Champions League. Nonostante il 2-2 contro il Man United, e il passaggio del turno in FA CUP ai danni del Milwall, il Burnley resta una delle squadre peggiori del campionato, con un piede e mezzo nella fossa, ovviamente stiamo parlando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
