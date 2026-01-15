livelli essenziali di assistenza marche ottave

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) rappresentano i servizi fondamentali garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale. In questa analisi, vengono presentati i dati aggiornati al 2023 relativi alle Marche, che si sono adeguate ai requisiti previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG). L’obiettivo è offrire una panoramica chiara e precisa sul rispetto degli standard di assistenza nel territorio marchigiano.

Marche adempienti per i Livelli essenziali di assistenza (Lea), secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg), sui dati relativi al 2023. Con un punteggio di 248, la regione si piazza all’ottavo posto nella graduatoria italiana, guidata da Veneto (288), Toscana (286), Emilia-Romagna (278), Provincia autonoma di Trento (278) e Piemonte (270). Le Marche sono precedute anche dalla Lombardia e dall’Umbria (257). Queste contesto emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe sul disegno di legge per la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in sanità. Lo studio, infatti, è stato oggetto – ieri – dell’audizione del presidente Cartabellotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

