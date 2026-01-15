LIVE Sinner-Auger Aliassime Australian Open Opening Week in DIRETTA | il n2 in campo alle 7.00

Benvenuti alla diretta del match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, in programma questa mattina alle 7.00, nell’ambito della Australian Open Opening Week. Questa partita rappresenta un’occasione di allenamento per i due tennisti prima dell’inizio ufficiale dello Slam. Seguite con attenzione questa cronaca testuale per aggiornamenti in tempo reale sullo svolgimento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime, valido per un’esibizione di allenamento che precede il primo Slam dell’anno, l’ Australian Open, nel corso del quale il nostro azzurro è sicuramente il favorito per la vittoria finale. Sinner torna in campo per un match non ufficiale dopo quello giocato a Seul contro Alcaraz, anche se in quel caso si è dato più spazio allo spettacolo che al gioco. A Melbourne la situazione cambia: mancano pochi giorni all’inizio del grande appuntamento australiano e l’altoatesino ha bisogno di trovare il giusto ritmo per iniziare il torneo, in cui affronterà il francese Hugo Gaston al debutto e dove potrebbe affrontare lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 in campo alle 7.00

Leggi anche: Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario e streaming. Niente diretta in chiaro

Leggi anche: Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week 2026: orario, tv, programma, streaming

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming; Sinner, venerdì l'esibizione con Auger-Aliassime; Quando gioca Sinner con Alcaraz e Auger Aliassime? Orari, programma, tv, streaming; Sinner battuto da Alcaraz nell'esibizione a Seul: rivivi la diretta.

Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario, canale, streaming - Lo spagnolo Carlos Alcaraz chiama, sconfiggendo nettamente l'australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere domani, venerdì 16 gennaio, ... oasport.it