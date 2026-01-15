LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | si parte! Gli azzurri studiano il Lauberhorn

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa libera di Wengen 2026, con gli azzurri impegnati a studiare il tracciato del Lauberhorn. La gara femminile prende il via alle 11.00, con aggiornamenti costanti sulla nostra diretta. Resta con noi per tutte le notizie e le prestazioni degli atleti italiani in questa fase di qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 12.30 SI PARTE! INIZIA LA SECONDA PROVA DI WENGEN! Niels Hintermann è sul tracciato! 12.28 Pochi istanti e si incomincia con la prova. James Crawford si prepara al cancelletto di partenza 12.26 Le condizioni meteo al momento a Wengen. Sole pieno e temperature elevate dato che siamo sui 3°. La neve è comunque compatta con vento leggero. 12.23 Ricordiamo che nella prova disputata martedì il miglior tempo è stato fissato da Giovanni Franzoni davanti a Mattia Casse e Christof Innerhofer. 13° Florian Schieder, 25° Dominik Paris. 🔗 Leggi su Oasport.it

