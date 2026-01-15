LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Paris preoccupa va via zoppicando Franzoni fa il vuoto

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile di Wengen 2026. La gara è in corso e si segnalano alcune preoccupazioni per Paris, che ha mostrato segni di zoppia. Franzoni al momento domina la prova con un vantaggio consistente. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 14.01 Nel frattempo la seconda prova si è conclusa e Giovanni Franzoni rimane saldamente in vetta. 1 Giovanni Franzoni ITA 2:27.37 2 Maxence Muzaton FRA +1.14 3 Nils Allegre FRA +1.18 4 Raphael Haaser AUT +1.47 5 Bryce Bennett USA +2.01 6 Stefan Babinsky AUT +2.10 7 Ryan Cochran-Siegle USA +2.18 8 Daniel Hemetsberger AUT +2.23 9 Elian Lehto FIN +2.40 10 Henrik Von Appen CIL +2.41 11 Vincent Kriechmayr AUT +2.46 12 Marco Odermatt SVI +2.48 22 Dominik Paris ITA +3.22 37 Benjamin Jacques Alliod ITA +3. 🔗 Leggi su Oasport.it

