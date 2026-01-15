LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Paris preoccupa va via zoppicando Franzoni fa il vuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 14.01 Nel frattempo la seconda prova si è conclusa e Giovanni Franzoni rimane saldamente in vetta. 1 Giovanni Franzoni ITA 2:27.37 2 Maxence Muzaton FRA +1.14 3 Nils Allegre FRA +1.18 4 Raphael Haaser AUT +1.47 5 Bryce Bennett USA +2.01 6 Stefan Babinsky AUT +2.10 7 Ryan Cochran-Siegle USA +2.18 8 Daniel Hemetsberger AUT +2.23 9 Elian Lehto FIN +2.40 10 Henrik Von Appen CIL +2.41 11 Vincent Kriechmayr AUT +2.46 12 Marco Odermatt SVI +2.48 22 Dominik Paris ITA +3.22 37 Benjamin Jacques Alliod ITA +3.

