LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | comanda Allegre gli italiani scelgono di non forzare

Segui la seconda prova di discesa femminile di Wengen 2026 in diretta. Attualmente guida Allegre, mentre le italiane optano per una gara senza forzare. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 13.12 Il francese Adrien Theaux non va oltre la 21a posizione a 3.46. 13.11 Lo svizzero Alessio Miggiano chiude 17° a 2.72 dalla vetta. 13.09 Maxence Muzaton vola in vetta poi arriva alla Kernen-s con un leggero ritardo. Chiude su ottimi tempi ed è primo in 2:28.51 con 4 centesimi su Allegre! 13.07 Elian Lehto (pettorale numero 20) chiude in sesta posizione a 1.22. Al via ora il francese Maxence Muzaton. 13.06 Mattia Casse vola in vetta con oltre mezzo secondo di vantaggio su Allegre! Nel tratto centrale rallenta drasticamente e chiude senza spingere. 🔗 Leggi su Oasport.it

