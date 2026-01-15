Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile a Wengen 2026, con inizio alle 12.30 sul Lauberhorn. La diretta ti permette di restare aggiornato sugli sviluppi della gara, con aggiornamenti continui e dettagli sulle prestazioni delle atlete. Clicca sul link per seguire l’evento e ottenere le ultime informazioni in modo semplice e immediato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 12.00 Buongiorno e benvenuti a Wengen! Tra 30 minuti esatti prenderà il via la seconda, ed ultima, prova della discesa. I PETTORALI DI PARTENZA Programma, orari e tv della giornata. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sulla leggendaria pista del Lauberhorn si torna in azione per l’allenamento conclusivo che darà modo ai protagonisti della velocità di studiare le linee e la neve di una delle piste più lunghe, difficili e affascinanti dell’intero calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la rifinitura sul Lauberhorn

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni all’ultima rifinitura dalle 12.30

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: si parte alle 12:30

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Odermatt implacabile, Vinatzer e De Aliprandini steccano; Shiffrin imbattibile: è suo lo slalom di Flachau; LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin imbattibile nel night event, doppietta USA, Lara Della Mea 11ª. Rivivi la diretta scritta.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni prima delle gare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. oasport.it