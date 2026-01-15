LIVE Sci alpino Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | stupisce Nadia Delago Goggia troppo indietro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12.30 12.20: Si chiude qui la nostra diretta. Appuntamento a domani per la seconda prova di Tarvisio. Buona giornata! 12.18: Si chiude qui, senza altri inserimenti, la prima prova della discesa di Tarvisio. Questa la classifica finale: 1 Nina Ortlieb AUT 1:46.24 2 Kira Weidle-Winkelmann GER +0.68 3 Cornelia Hütter AUT +0.71 4 Nadia Delago ITA +1.40 5 Mirjam Puchner AUT +1.45 6 Cande Moreno AND +1.49 7 Lindsey Vonn USA +1.57 8 Ariane Rädler AUT +1.66 9 Joana Hählen SUI +1.69 10 Allison Mollin USA +1.74 11 Laura Pirovano ITA +1.
