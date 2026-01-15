LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | posticipato l’orario d’inizio del corto maschile

Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026. È stato posticipato l’orario di inizio del corto maschile. Clicca sul link per aggiornamenti e per seguire la diretta del libero delle coppie, che partirà alle 20. Restiamo aggiornati sui risultati e le performance di questa competizione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20.00 14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Causa alcuni ritiri, la gara è stata posticipata alle 14.47. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma corto maschile, primo segmento di gara odierno, in attesa del libero delle coppie di artistico che assegnerà il primo titolo questa sera.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta in alto, ballottaggio olimpico tra Rizzo e Memola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20. oasport.it

Europei pattinaggio di figura 2026 a Sheffield: il programma, gli orari e dove vederli in tv - La rassegna continentale, in Gran Bretagna, precede le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. today.it

Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio dello short femminile, Gutmann ci prova - x.com

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: seguite con noi lo short program individuale femminile. Lara Naki Gutmann può stupire a Sheffield. Fari puntati anche su Anna Pezzetta e Sarina Joos. Si parte alle 18:00. Tutti gli aggiornamenti da Sheffield facebook

