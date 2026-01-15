LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | non c’è la grande rimonta di Ghilardi-Ambrosini

Segui in tempo reale la gara di pattinaggio artistico agli Europei 2026. Questa diretta copre il corto maschile, con aggiornamenti continui a partire dalle 14. Per non perdere nessuna novità, clicca sul link e resta informato sugli eventi principali e sui risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO MASCHILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 14.00 21.56: Sul ghiaccio ora la sorprendente coppia svizzera composta da Oxana Vouillamoz e Tom Bouvart. Di Sion lei, 21 anni, di Meulan-en-Yvelines lui, 23 anni, sesti dopo il programma corto. Si allenano a Parigi agli ordini di Claude Peri e Lola Esbrat. Lo scorso anno al debutto internazionale sono stati 13mi all’Europeo e 20mi al Mondiale. Si esibiscono su Clubbed to Death (epic version) di Rob Dougan. Il Personal Best Total Score è stato ottenuto all’ISU CS Nebelhorn Trophy 2025 con 179. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo in corsa per il podio! Tre azzurri in top 10, Egadze in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20. oasport.it