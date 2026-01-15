LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Grassl e Rizzo in corsa per il podio!

Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti sulle performance di Grassl e Rizzo. La competizione prosegue con il libero delle coppie, disponibile a partire dalle 20. Restate aggiornati per seguire i risultati e le emozioni di questa importante manifestazione sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20.00 18.39: Mao a terra sull’atterraggio del Quadruplo Toeloop e niente combo. Bene il triplo Axel, si rifà con una combo triplo Lutz+triplo Toeloop. Errore sulle fly camel 18.38: Tocca ora a uno dei protagonisti più attesi a Sheffield, il campione d’Europa uscente, lo svizzero Lucas Britschgi, 28 anni tra qualche settimana, di Schaffhausen. E’ allenato a Oberstdorf da Michael Huth. E’ stato 15mo ai Mondiali 2021, 21mo ai Giochi Olimpici di Pechino e 11mo ai Mondiali 2022, bronzo nel 2023 agli Europei e ottavo ai Mondiali di Saitama, quinto all’Europeo di Kaunas due anni fa, sesto ai Mondiali di Montreal. 🔗 Leggi su Oasport.it

