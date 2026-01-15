LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Ghilardi-Ambrosini sesti Metelkina Berulava | la prima volta della Georgia
Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026. Oggi, Ghilardi-Ambrosini si classificano sesti nel corto maschile, mentre per la prima volta la Georgia partecipa con Metelkina e Berulava. Clicca sul link per aggiornamenti e risultati aggiornati durante la gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO MASCHILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 14.00 223.00. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 13.40 con la rhythm dance. Buonanotte! 22.58: L’Italia senza la sua coppia di punta, ContiMacii, che si è preservata per i Giochi, si deve accontentare del sesto posto di GhilardiAmbrosini, la cui dimensione attuale dopo i due podi europei, sembra essere questa. Si migliorano rispetto allo scorso anno CaldaraMaglio, 13mi 22.57: Vittoria netta dei georgiani, davanti a una fallosa coppia tedesca HaseVolodoin, che scende dal trono continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it
