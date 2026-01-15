LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Ghilardi-Ambrosini per la rimonta nel libero

Segui la diretta degli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati del libero e della gara corta. In questa pagina troverai tutte le informazioni e gli sviluppi più recenti, tra cui la performance di Ghilardi-Ambrosini e gli altri atleti in gara. Clicca qui per aggiornare la diretta e rimanere sempre informato sugli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO MASCHILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 14.00 20.16: E' il momento della coppia olandese Daria Danilova Michel Tsiba. Danilova nata a Mosca, 23 anni, Tsiba, di Groningen, 28 anni, 15ma dopo il programma corto. Si allenano tra Heerenveen e Sochi sotto la guida di Dmitri Savin, Fedor Klimov, Sophia Evdokimova, Pavel Kitashev, Knut Schubert, sono stati 16mi agli Europei 2020, 21mi agli Europei 2022 di Tallinn e noni al Mondiale 2022, mentre nella rassegna iridata del 2023 hanno chiuso al 13mo posto. Due anni fa sono stati ottavi agli Europei di Kaunas e 14mi ai Mondiali di Montreal, lo scorso anno un passo indietro con il decimo posto agli Europei e il 15mo ai Mondiali di Boston.

