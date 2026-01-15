LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Ghilardi-Ambrosini per la rimonta nel libero

Da oasport.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta degli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati del libero e della gara corta. In questa pagina troverai tutte le informazioni e gli sviluppi più recenti, tra cui la performance di Ghilardi-Ambrosini e gli altri atleti in gara. Clicca qui per aggiornare la diretta e rimanere sempre informato sugli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO MASCHILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 14.00 20.16: E’ il momento della coppia olandese Daria Danilova Michel Tsiba. Danilova nata a Mosca, 23 anni, Tsiba, di Groningen, 28 anni, 15ma dopo il programma corto. Si allenano tra Heerenveen e Sochi sotto la guida di Dmitri Savin, Fedor Klimov, Sophia Evdokimova, Pavel Kitashev, Knut Schubert, sono stati 16mi agli Europei 2020, 21mi agli Europei 2022 di Tallinn e noni al Mondiale 2022, mentre nella rassegna iridata del 2023 hanno chiuso al 13mo posto. Due anni fa sono stati ottavi agli Europei di Kaunas e 14mi ai Mondiali di Montreal, lo scorso anno un passo indietro con il decimo posto agli Europei e il 15mo ai Mondiali di Boston. 🔗 Leggi su Oasport.it

live pattinaggio artistico europei 2026 in diretta ghilardi ambrosini per la rimonta nel libero

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini per la rimonta nel libero

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini cercano la rimonta

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per Ghilardi-Ambrosini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini per la rimonta nel libero; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini sbagliano, podio lontanissimo dopo lo short; Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 15 gennaio, tv, streaming, italiani in gara.

live pattinaggio artistico europeiLIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta in alto, ballottaggio olimpico tra Rizzo e Memola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20. oasport.it

live pattinaggio artistico europeiLIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini sbagliano, podio lontanissimo dopo lo short - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18. oasport.it

live pattinaggio artistico europeiEuropei pattinaggio di figura 2026 a Sheffield: il programma, gli orari e dove vederli in tv - La rassegna continentale, in Gran Bretagna, precede le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. today.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.