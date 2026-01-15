LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Ghilardi-Ambrosini cercano la rimonta

15 gen 2026

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in svolgimento a Sheffield. Seguiremo in tempo reale le performances e gli aggiornamenti sui protagonisti della competizione, con particolare attenzione alla coppia Ghilardi-Ambrosini, impegnata nella ricerca di una rimonta. Rimanete con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa seconda giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024  di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma libero delle coppie di artistico, che assegna il primo titolo. Dopo il programma corto i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava primeggiano  con 75.96, ma i Campioni del Mondo juniores sono tallonati dai tedeschi  Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin. I Campioni d’Europa e vice campioni del mondo sono seguiti dagli ungheresi  Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko  (73. 🔗 Leggi su Oasport.it

