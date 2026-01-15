LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa Eurolega basket 2026 in DIRETTA | arrivano le partite decisive
Benvenuti alla diretta live di Olimpia Milano-Stella Rossa, partita valida per il 22esimo turno di Eurolega 2026. Seguiremo in tempo reale gli sviluppi di questa importante sfida, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali. Restate con noi per non perdere nessuna novità sul risultato e le azioni più significative di questa partita di grande rilevanza nel torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Olimpia Milano-Stella Rossa, partita di Eurolega di basket valido per il 22esimo turno. All’Allianz Cloud arrivano i serbi della Stella Rossa di Belgrado per un match che inizia ad essere di una certa importanza. Le due franchigie, hanno, fin qui infatti lo stesso percorso con 11 partite vinte e 10 perse su 21 match disputati con una percentuale identica di vittorie pari al 52.4%. Tuttavia, nonostante uno score quasi uguale, gli esteuropei ricoprono, prima dell’incontro, la 10a posizione, escludendo così Milano da eventuali play in che si disputeranno al termine di questa fase. 🔗 Leggi su Oasport.it
