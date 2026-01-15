LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa Eurolega basket 2026 in DIRETTA | a breve la palla a 2 del 22esimo turno!

Segui la diretta dell’incontro tra Olimpia Milano e Stella Rossa, valido per il 22º turno di Eurolega 2026. A breve la palla a due, con aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della partita. Entrambe le squadre hanno avuto un percorso simile nel torneo finora; resta con noi per tutte le novità. Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire l’evento in modo semplice e immediato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:15 Le due franchigie, hanno, fin qui in Eurolega, lo stesso percorso. 11 partite vinte e 10 perse su 21 match disputati con una percentuale identica di vittorie pari al 52.4%. 20:12 Scontro diretto questa sera all’Allianz Cloud di Milano. I precedenti, tra le due squadre, sono di 9 vittorie a 7 per i padroni di casa dal 2000. Imbattuta la franchigia meneghina nel 2025, vedremo come giocherà questa sera. 20:10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Olimpia Milano-Stella Rossa, partita di Eurolega di basket valido per il 22esimo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: a breve la palla a 2 del 22esimo turno! Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: arrivano le partite decisive Leggi anche: LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla palla a due Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Olimpia Milano-Stella Rossa oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Olimpia Milano-Efes di Eurolega: dove vederla in tv e streaming; Olimpia Milano-Stella Rossa | La diretta testuale; LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: arrivano le partite decisive. Olimpia Milano vs Stella Rossa: dove in TV, preview, la diretta (ore 20.30) Le scelte di Poeta - Questi i 12 scelti da coach Poeta, dentro Flaccadori fuori Mannion e Totè, Olimpia Milano con: Brown, Ellis, Booker, Bolmaro, Brooks, LeDay, Ricci, Flaccadori, Guduric, Shields, ... pianetabasket.com

