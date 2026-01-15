LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 96-104 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | gli ospiti rimontano nel 4° quarto e beffano i meneghini Non basta i 22 punti di Shields

Segui la diretta della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Stella Rossa, terminata con il punteggio di 96-104. Gli ospiti hanno rimontato nel quarto quarto, superando i meneghini nonostante i 22 punti di Shields. Restate con noi per aggiornamenti e commenti sulla partita, e consultate la nostra copertura in tempo reale per tutte le novità sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra Diretta Live finisce qui. Vi auguriamo una buona continuazione di serata e vi diamo appuntamento al prossimo evento live. Buonanotte! Così i milanesi hanno uno score di 11 vittorie e 11 sconfitte mentre la franchigia di Belgrado di 12 vittorie e 10 sconfitte. Fondamentale per i serbi la decisione, sullo scadere, di Butler di iniziare a giocare a pallacanestro. I meneghini trovano un impeccabile Shields e un ottimo Nebo a trainare i vari quintetti che si sono susseguiti durante l’incontro ma il tutto non è bastato. Ad inizio 4° quarto la squadra sembra non scendere in campo e subisce una rimonta fulminea da 82-70 a 83-82 in pochi minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

