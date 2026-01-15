LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 55-44 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | via con il 3° quarto!

Segui in tempo reale il match di Eurolega tra Olimpia Milano e Stella Rossa, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni principali. Attualmente, Milano guida con un punteggio di 55-44, mentre si disputa il terzo quarto. Clicca per aggiornare la diretta e rimanere informato sugli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-52 Che difesa di Ellis che ruba palla e serve Shields. Si ferma, si arresta e tira da 3! Time out per i serbi! 62-52 Non esce nessuno su Shields che si prende il tiro da 3 e FA BENE!! Fuori il libero. Riparte Milano. 59-52 Shields perde il tempo. Possibile gioco da 3 di nuovo. 59-50 Tanta energia da parte della Stella Rossa ma bravo Brooks a penetrare. 57-50 Sbaglia Izundu dalla lunetta. 57-50 Trova un bel rimbalzo Izundu che poi gioca con il tabellone. Andrà anche in lunetta per un fallo subito. 57-48 Ellis lascia per strada tutti e trova il canestro appoggiandosi a canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 55-44, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: via con il 3° quarto! Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 55-44, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa avanti di 11 a fine 1° tempo! Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 39-32, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si riparte con il 2° quarto! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 20-22, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa in vantaggio a metà primo quarto!; Olimpia Milano-Efes di Eurolega: dove vederla in tv e streaming; Olimpia Milano-Stella Rossa | La diretta testuale; Olimpia Milano-Stella Rossa oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. Olimpia Milano vs Stella Rossa: dove in TV, preview, la diretta (ore 20.30) Le scelte di Poeta - Questi i 12 scelti da coach Poeta, dentro Flaccadori fuori Mannion e Totè, Olimpia Milano con: Brown, Ellis, Booker, Bolmaro, Brooks, LeDay, Ricci, Flaccadori, Guduric, Shields, ... pianetabasket.com

Olimpia Milano-Stella Rossa oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - 2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita la Stella Rossa Belgrado. oasport.it

DIRETTA/ Milano Stella Rossa (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si comincia! (15 gennaio 2026) - Diretta Milano Stella Rossa streaming video tv: dopo le due vittorie della scorsa settimana, l'Olimpia cerca un altro successo in Eurolega. ilsussidiario.net

IN CAMPO L'OLIMPIA A Milano c'è la Stella Rossa Live: https://www.pianetabasket.com/euroleague/olimpia-milano-vs-stella-rossa-dove-in-tv-preview-la-diretta-ore-20-30-le-scelte-di-poeta-351932 - facebook.com facebook

What a fastbreak Red and Whites!!! #insieme #Olimpia x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.