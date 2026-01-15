LIVE Italia-Romania 9-4 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello in controllo del match

Segui la diretta dell'incontro tra Italia e Romania ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Al termine del secondo quarto, il punteggio è di 9-4 a favore dell’Italia. Aggiorna la pagina per restare informato sui risultati e sugli sviluppi del match in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto, Italia-Romania 9-4. 0.30 Gooooooooooooool, Ferrero con una diagonale sul secondo palo, Italia-Romania 9-4. 0.57 Del Lungo para un tentativo di Luncan. 1.46 Gooooooooooooooool, Iocchi Gratta, tiro preciso sotto la traversa, Italia-Romania 8-4. 3.14 Gooooooooooooool, Del Basso con un tiro preciso, Italia-Romania 7-4. 3.42 Gol di Lutescu, pallone che passa sotto il braccio di Del Lungo, Italia-Romania 6-4. 4.26 Gol di Georgescu per una ingenuità del Settebello, Italia-Romania 6-3. 5.01 Gooooooooooool, Condemi con un tiro spaventoso, Italia-Romania 6-2.

