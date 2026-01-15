LIVE Italia-Romania 6-2 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | gran gol di Dolce!
Segui la diretta degli Europei di pallanuoto 2026 tra Italia e Romania, con aggiornamenti in tempo reale. Questa partita vede l’Italia dominare con un punteggio di 6-2, grazie anche a un gol spettacolare di Dolce. Resta con noi per non perdere le ultime notizie e le azioni più significative dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.01 Gooooooooooool, Condemi con un tiro spaventoso, Italia-Romania 6-2. 6.22 Gol di Vancsik che beffa Del Lungo, Italia-Romania 5-2. 7.55 Inizia il secondo quarto palla alla Romania. Finisce il primo quarto, Italia-Romania 5-1. 2.10 Rete di Georgescu con un tiro a fin di palo, Italia-Romania 5-1. 3.05 Goooooooooooooool, Cassia non perdona, Italia-Romania 5-0. 3.47 Gooooooooooooool, Bruni dopo una bellissima azione corale, Italia-Romania 4-0. 4.15 Gooooooooooool, Condemi su rigore, Italia-Romania 3-0. 5.05 Miracolo di Tic su Alesiani. 6.26 Gooooooooooooooool, Antonucci primo gol all’Europeo, Italia-Romania 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
