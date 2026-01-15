LIVE Italia-Romania 20-6 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto della partita!

Segui in tempo reale l’andamento dell’incontro tra Italia e Romania ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. L’ultimo quarto sta proseguendo, con l’Italia che mantiene un ampio vantaggio. Per aggiornamenti costanti sul punteggio e sui momenti salienti, clicca sul link e resta informato sull’evento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.13 Gooooooooooooool, Antonucci secondo gol in competizione, Italia-Romania 20-6. 1.29 Gol di Tepelus grazie ad una deviazione, Italia-Romania 19-6. 2.25 Del Basso sbaglia un rigore. 3.04 Gooooooooooooool, Cassia su assist di Alesiani, Italia-Romania 19-5. 3.38 Goooooooooooooool, Alesiani sul primo palo, Italia-Romania 18-5. 4.20 Goooooooooooooooool, Del Basso ancora lui su assist di Ferrero, Italia-Romania 17-5. 4.55 Goooooooooooooooool, Del Basso con un tiro eccezionale, Italia-Romania 16-5. 5.12 Gol di Vancsik dopo una lunga azione insistita, Italia-Romania 15-5.

