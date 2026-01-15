LIVE Italia-Romania 15-5 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto della partita!
Segui in tempo reale l’ultimo quarto della partita tra Italia e Romania ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Aggiorna la diretta per conoscere il risultato e le azioni più recenti. Restiamo sintonizzati per tutte le novità sulla partita in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.12 Gol di Vancsik dopo una lunga azione insistita, Italia-Romania 15-5. 6.38 Goooooooool, Bruni da vera boa, Italia-Romania 15-4. 7.16 Gooooooooool, Balzarini con un tiro sopra la testa del portiere, Italia-Romania 14-4. 7.55 inizia l’ultimo quarto, palla alla Romania. Finisce il terzo quarto, Italia-Romania 13-4. 1.53 Goooooooooooool, Del Basso all’incrocio, Italia-Romania 13-4. 3.34 Goooooooooooooool, Cassia in diagonale, Italia-Romania 12-4. 4.28 Gooooooooooooooool, Condemi non sbaglia, Italia-Romania 11-4. 5.01 Tic respinge un tiro di Ferrero. 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Italia-Romania 14-4, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto della partita!
Leggi anche: LIVE Italia-Turchia 17-6, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!
LIVE Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello si gioca il primo posto; Europei di Belgrado. Slovacchia-Italia 12-17. Giovedì c'è la Romania; Pallanuoto maschile, Europei 2026: il calendario delle partite del Settebello, gli orari e dove vederle in diretta tv; Oggi Italia-Turchia agli Europei di pallanuoto: la formula e dove vederla in tv.
LIVE Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14. oasport.it
Diretta Italia Romania/ Streaming video Rai: termina il primo girone (Europei pallanuoto 2026, 15 gennaio) - Diretta Italia Romania streaming video Rai: il Settebello chiude il primo girone agli Europei pallanuoto 2026 con un'altra partita abbordabile. ilsussidiario.net
Dove vedere Italia-Romania agli Europei di pallanuoto di Belgrado - Sandro Campagna: contro la Romania c'è in palio il primato nel Gruppo D, e quindi una migliore posizione nella seconda fase a gironi al via il 17 gennaio ... corriere.it
Il 16 gennaio, dalle ore 18:30, l’Ambasciata di Romania in Italia, in partenariato con l’Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia, il Consolato Generale di Romania nella capitale italiana e il Cenacolo di Roma, organizzano una maratona di lettura di poe facebook
Anno Culturale Romania-Italia 2026: “Il Tesoro ricamato delle regine”, in mostra al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - Radio Romania Internazionale x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.