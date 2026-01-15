LIVE Italia-Romania 14-4 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto della partita!

Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Italia e Romania, valida per gli Europei di pallanuoto 2026. Restate aggiornati sugli ultimi minuti dell’incontro, con il punteggio e le azioni salienti. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere gli sviluppi finali di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.16 Gooooooooool, Balzini con un tiro sopra la testa del portiere, Italia-Romania 14-4. 7.55 inizia l’ultimo quarto, palla alla Romania. Finisce il terzo quarto, Italia-Romania 13-4. 1.53 Goooooooooooool, Del Basso all’incrocio, Italia-Romania 13-4. 3.34 Goooooooooooooool, Cassia in diagonale, Italia-Romania 12-4. 4.28 Gooooooooooooooool, Condemi non sbaglia, Italia-Romania 11-4. 5.01 Tic respinge un tiro di Ferrero. 6.37 Goooooooooooool, Di Somma si sblocca in questa partita, Italia-Romania 10-4. 7.55 Inizia il terzo quarto, palla all’Italia. Finisce il secondo quarto, Italia-Romania 9-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania 14-4, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto della partita! Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 14-9, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-Turchia 17-6, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Road to EHF EURO 2026: l'Italia sfida la Romania a Trieste per il Trofeo Friuli Venezia Giulia; Pallamano, verso Euro 2026: l'amichevole Italia-Romania su Sky; Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming; L’Italia della pallamano da applausi: Romania battuta 35-34 al PalaChiarbola. LIVE Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14. oasport.it

Il 16 gennaio, dalle ore 18:30, l’Ambasciata di Romania in Italia, in partenariato con l’Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia, il Consolato Generale di Romania nella capitale italiana e il Cenacolo di Roma, organizzano una maratona di lettura di poe facebook

Anno Culturale Romania-Italia 2026: “Il Tesoro ricamato delle regine”, in mostra al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - Radio Romania Internazionale x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.