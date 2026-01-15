Segui in tempo reale la partita tra Italia e Romania agli Europei di pallanuoto 2026, attualmente sul punteggio di 0-0. Tra poco si aprirà il primo quarto, con l’Italia che torna in campo con Iocchi Gratta dopo le due giornate di squalifica. Resta aggiornato cliccando sul link per tutte le notizie e gli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 L’Italia ritrova Iocchi Gratta dopo le due giornate di squalifica precedenti. 14.55 Ecco la rosa della Romania: 1 M. TIC 2 F. IUDEAN 3 M. LUTESCU 4 T. FULEA 5 A. NEAMTU 6 A. PRIOTEASA 7 A. TEPELUS 8 N. OANTA 9 A. GHEORGHE 10 V. GEORGESCU 11 D. BELENYESI 12 L. VANCSIK 13 E. DRAGUSIN 15 I. LUNCAN 14.50 In palio c’è la testa del girone, la Romania è una nazionale da non sottovalutare, che è cresciuta molto nel corso di questi anni. 14.46 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida tra Italia-Romania valevole per la fase a gironi degli Europei di pallanuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Romania 0-0, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!

