LIVE Dubai-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serve una prova di sostanza

Benvenuti alla diretta della partita tra Virtus Bologna e BC Dubai, valida per il ventiduesimo turno della regular season di Eurolega 2025/2026. Seguiremo aggiornamenti in tempo reale per offrire un quadro chiaro e preciso dell’incontro, senza enfasi o sensazionalismi. Restate con noi per tutte le analisi e i risultati, in un confronto che si preannuncia importante per entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Virtus Bologna e BC Dubai, valida come ventiduesimo turno della regular season dell' Eurolega 20252026. Virtus Bologna che si presenta a questo incontro al 12° posto della classifica, con 10 vittorie e 11 sconfitte nel torneo. La squadra italiana si trova subito dietro i connazionali dell'Olimpia Milano e ad una vittoria di differenza dall'Olympiacos, in ottava posizione ovvero l'ultima disponibile per le qualificazioni, che, però, ha una partita in meno. Dalla ventesima giornata è iniziato il girone di ritorno della competizione, con i ragazzi di Dusko Ivanovic che hanno prima vinto contro la Zalgiris Kaunas per 79-83, mentre nell'ultima giornata sono stati sconfitti 71-84 dal Panathinaikos.

