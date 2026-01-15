LIVE Dubai-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro!

Segui la partita di Eurolega tra Dubai e Virtus Bologna in diretta. L'incontro si svolge oggi, con inizio alle 17.00, e sarà possibile aggiornare la diretta in tempo reale. Di seguito le formazioni ufficiali: BC Dubai (Wright IV, Bacon, Abass, Kabengele, Petrusev). Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sull’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Tutto pronto per la palla a due! 17.00. Ecco le formazioni ufficiali: BC Dubai: Wright IV, Bacon, Abass, Kabengele, Petrusev. Virtus Bologna: Edwards, Pajola, Alston, Akele, Diouf. 16.58 Nel roster di Dubai spicca Awudu Abass, ex giocatore della Virtus e in grado di creare problemi alle difese avversarie. 16.55 La sfida d’andata frale due squadre è terminata 79-78 per la Virtus, oggi è necessario fornire una prestazione simile per sperare, ancora, nelle qualificazioni. 16.53 Virtus che arriva decimata all’incontro odierno, con solo 11 giocatori convocati, pesano le assenze di Vildoza e Diarra. 🔗 Leggi su Oasport.it

