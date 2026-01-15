LIVE Dubai-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | è parità dopo il primo quarto 23-23

Segui in tempo reale la partita tra Dubai e Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2026. Dopo il primo quarto, il punteggio è di 23-23. Aggiorna la diretta per rimanere informato sugli sviluppi del match e sui principali protagonisti, come Niang e Bacon, entrambi a 12 punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-23 INIZIA IL SECONDO QUARTO! 17.24 Migliori realizzatori Niang e Bacon entrambi a 12 punti. 17.22 Dopo un inzio quarto a favore di Dubai, la Virtus ha alzato il livello con Niang protagonista. Dopo il primo quarto è parita fra le due squadre. TERMINA IL PRIMO QUARTO! 23-23 22 per Niang, pareggio a 30? dal termine del primo quarto. 22-21 Fallo su Niang, due liberi per il ragazzo della Virtus. 22-21 Avramovic da due. 20-21 Bacon salta la difesa della Virtus con una virata e trova il canestro. 1821 Perso Alston servito egregiamente da Niangh, il numero 21 della Virtus appoggia a canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Dubai-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: è parità dopo il primo quarto, 23-23 Leggi anche: LIVE Baskonia-Virtus Bologna 23-14, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottimo primo quarto degli spagnoli Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Dubai 10-9, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Alston Jr. subito protagonista, sorpasso bolognese a metà primo quarto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Virtus e Olimpia affrontano Dubai e Stella Rossa: dove vedere le partite in tv e streaming; LIVE Dubai-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una prova di sostanza; Dubai Basketball-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; quote Dubai Basketball Virtus Bologna: il pronostico sulla partita. Dubai vs Virtus Bologna: diretta (29-32 con 5:20, 2Q) - Difende forte la Virtus Bologna, dopo due minuti nel quarto ha segnato solo Alston, in schiacciata in campo aperto la ciato da Niang dopo un recupero. pianetabasket.com

Dubai vs Virtus Bologna: diretta (23-23 dopo 1Q) - Bacon apre con cinque punti di fila, Edwards risponde da tre, 5- pianetabasket.com

LIVE Dubai-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una prova di sostanza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Virtus Bologna e BC Dubai, valida ... oasport.it

Ètv. . Dubai-Virtus, pre partita facebook

Virtus in campo così alle 17.00 contro Dubai x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.