Segue la partita tra Dubai e Virtus Bologna, valida per l'Eurolega 2026, in aggiornamento in tempo reale. Dopo i primi 20 minuti, la squadra italiana si trova in vantaggio con un punteggio di 40-37. La partita è ancora aperta e si prevedono secondi tempi intensi. Per aggiornamenti e risultati in tempo reale, clicca sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 Miglior realizzatore del primo tempo Niang, con 13 punti. 17.57 Dubai con 63.6% da due e 35.3% da tre. Virtus, invece, peggio con 54.2% da due e 27.3% da tre. Per la squadra di Ivanovic hanno influito i 21 rimbalzi totali, contro i 14 di Dubai. TERMINA IL PRIMO TEMPO! Avanti la Virtus, score del secondo quarto 14-17 per la squadra italiana. 37-40 Arresto e tiro per Bacon. Time out Ivanovic. 35-40 Fallo su Niang che aveva preso il rimbalzo in difesa, due liberi per lui. 35-40 Edwards sul ferro, Niang corregge e trova i due punti. Time out Golemac. 35-38 Ancora Edwards da due. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Dubai-Virtus Bologna 37-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: squadra italiana avanti dopo il primo tempo

Dubai vs Virtus Bologna: diretta (27-27 con 6:50, 2Q) - Difende forte la Virtus Bologna, dopo due minuti nel quarto ha segnato solo Alston, in schiacciata in campo aperto la ciato da Niang dopo un recupero. pianetabasket.com