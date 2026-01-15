L’Italia invierà armi all’Ucraina a costo zero perché obsolete Lo dice la relazione tecnica al decreto firmata dalla Ragioniera Daria Perrotta

L’Italia invierà armi all’Ucraina senza costi, poiché considerate obsolete. La decisione è stata comunicata nella relazione tecnica al decreto firmata dalla Ragioniera Daria Perrotta. Questa misura, annunciata durante il dibattito alla Camera, riguarda la proroga della cessione di mezzi e armamenti militari, senza che siano stati sollevati rilievi polemici sul finanziamento pubblico alle operazioni militari in Ucraina.

L'Italia invierà armi all'Ucraina a costo zero, senza spendere un euro. Così nell'acceso dibattito di giovedì 15 gennaio alla Camera sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto per la proroga della cessione di mezzi e armamenti militari all'Ucraina per la prima volta nessuno ha fatto polemica su un cavallo di battaglia classico delle opposizioni, quello della sottrazione di fondi pubblici alla sanità per dare armi al governo di Volodymyr Zelensky. Anzi, Benedetto Della Vedova di Più Europa ha polemizzato all'opposto: «L'Italia è il Paese, tra i grandi Paesi europei, che ha investito meno nel supporto all'Ucraina; fino ad oggi, abbiamo messo – diciamolo anche ai contribuenti italiani – in questi anni di guerra meno di 3 miliardi, meno di quanto i contribuenti italiani pagheranno per mandare in pensione due mesi prima i lavoratori italiani nei prossimi tre anni».

