L’Italia e la difesa di Kyiv I numeri del sostegno del governo Meloni il suo peso in Europa e alcune ambiguità
L’Italia ha assunto un ruolo di sostegno all’Ucraina nel contesto del conflitto con la Russia, sotto la guida del governo Meloni. Analizziamo i numeri del suo contributo, il peso in ambito europeo e alcune criticità. Con oltre quattro anni di conflitto alle spalle, la situazione evidenzia le posizioni italiane e le sfide diplomatiche legate a questa crisi di lunga durata.
La guerra russa contro l’Ucraina, giunta ormai al termine del suo quarto anno e avviata a entrare nel quinto, ha superato per durata la cosiddetta Grande guerra patriottica, durante la quale l’Unio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Ucraina, Schlein scuote il governo Meloni: “Lasciate perdere le ambiguità di Salvini sul sostegno a Kiev”
Leggi anche: Il Consiglio d’Europa riprende l’Italia sugli insegnanti di sostegno, ma Valditara: “Ha riconosciuto l’impegno del governo”
L'Italia e la difesa di Kyiv. I numeri del sostegno del governo Meloni, il suo peso in Europa e alcune ambiguità - Si sta chiudendo il quarto anno della guerra di Putin contro l’Ucraina e il ruolo degli alleati si è trasformato. ilfoglio.it
Difesa: riqualificazione della caserma Cantore di San Candido - Ministero della Difesa https://www.difesa.it/sgd-dna/notizie/riqualificazione-caserma-cantore-san-candido/86623.html #Cantore #6reggimentoAlpini #JointTaskForce #Difesa #sistemaItalia facebook
Iraq | Baghdad ed Erbil Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano #Portolano, ha visitato i militari italiani impegnati nella #NATO Mission in Iraq e nell’Operazione #PrimaParthica – #InherentResolve, portando il grazie del Ministro della Difesa, del x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.