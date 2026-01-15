L' Italia apre il processo alla Svizzera
L’Italia ha avviato un procedimento legale contro la Svizzera, con l’obiettivo di coordinare un’azione comune sia sul territorio svizzero che su quello italiano. La procedura potrebbe proseguire a lungo e coinvolgere diverse iniziative giudiziarie, volte a tutelare gli interessi italiani. L’approccio mira a garantire un’azione coordinata e efficace, valutando attentamente le possibili strategie da adottare nel rispetto delle rispettive legislazioni.
Rischia di essere un procedimento lungo, e l'Italia vuole coordinare «un'azione comune» sul fronte giudiziario «sia in territorio elvetico sia in quello italiano, e valutare le possibili iniziative da intraprendere». Oggi a Palazzo Chigi è stato fissato un incontro tra le famiglie delle vittime il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, i rappresentanti dei ministeri degli Esteri, dell'Interno, degli Affari europei e della Protezione civile. La Procura di Roma ha trasmesso la rogatoria alla Svizzera per acquisire gli atti dell'inchiesta e procede con le autopsie per chiarire le esatte cause della morte delle vittime italiane.
Crans-Montana: niente domiciliari per Jessica Moretti. 'L'Italia parte civile'; «Pure l'Italia si impegna nelle indagini, bisogna scoprire la verità»; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti.
