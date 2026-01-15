L' ItaGlia chiamò sììì di Matteo Zaramella

Il 26 marzo 2026 la Rassegna "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2025-2026" ospita la presentazione del volume . Un libro scritto con due mani, quelle dell’autore e padre Matteo Zaramella e con due gambe, quelle di Giovanni Zaramella atleta paralimpico.«Un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: La segnalazione di un cittadino: "Ma a cosa serve Comuni-chiamo?"

Leggi anche: Grande Fratello, Rasha accusa Ivana di falso buonismo: “Io la chiamo Barbara”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Governo la chiama “riforma della giustizia”. Ma è una presa in giro. Quella che vogliono sottoporre al referendum non è una riforma per rendere la giustizia più efficiente: è una riforma della magistratura che cambia la Costituzione per indebolire giudici e pub facebook