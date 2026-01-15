L’Iran riapre il suo spazio aereo gli Usa chiedono una riunione del Consiglio Onu

L’Iran ha annunciato la riapertura dello spazio aereo, dopo una chiusura temporanea durata diverse ore. La decisione contribuisce a ridurre le tensioni nella regione, che avevano sollevato preoccupazioni circa possibili escalation militari. In risposta, gli Stati Uniti hanno richiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere la situazione.

Roma, 15 gen. (askanews) – La riapertura dello spazio aereo iraniano dopo una chiusura improvvisa durata diverse ore attenua le tensioni che avevano fatto temere un’imminente escalation militare. I voli hanno ripreso stamattina gradualmente a sorvolare il Paese, anche se molte compagnie internazionali continuano a evitare l’area per motivi di sicurezza. Nel frattempo, su richiesta degli Stati Uniti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce oggi per un briefing dedicato alla situazione in Iran. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato ieri sera di aver ricevuto assicurazioni da “fonti molto importanti dall’altra parte” secondo cui l’uccisione dei manifestanti in Iran sarebbe stata fermata e le esecuzioni previste non avrebbero avuto luogo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

