L' Iran le opzioni di Trump e i costi di un attacco
L’analisi delle potenziali opzioni di Trump nei confronti dell’Iran evidenzia le implicazioni di un possibile attacco militare. Se gli Stati Uniti intendessero un intervento deciso e duraturo, potrebbero aver già considerato azioni immediate, senza attendere un potenziamento delle forze nella regione. Questa riflessione si inserisce nel quadro delle tensioni e delle strategie di lungo termine tra le due potenze.
Nel caso in cui gli Stati Uniti non avessero l'intenzione di limitarsi a una semplice dimostrazione di forza o al primo stadio di una pressione incrementale, ma mirassero a esercitare uno shock iniziale massiccio, concepito per produrre effetti irreversibili, avrebbero già potuto attaccare senza attendere un visibile potenziamento del dispositivo militare dispiegato a ridosso del Golfo Persico. Questo perché dal punto di vista strettamente operativo, qualora l'obiettivo fosse quello di incidere in modo strutturale sulla rilevanza strategica di Teheran, piuttosto che limitarne temporaneamente il comportamento, anche la presenza della portaerei Abraham Lincoln, all'inizio di questa crisi nel Mar cinese meridionale, è tutt'altro che determinate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Le opzioni militari di Trump sull’Iran: un solo attacco o qualcosa di più grande?
