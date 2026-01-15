L' ipotesi della legittima difesa | tutto quello che si sa sul delitto di Lonate Pozzolo

L’ipotesi della legittima difesa è al centro del caso di Lonate Pozzolo, dove un proprietario ha reagito a un tentativo di furto, con il tragico esito della morte di uno dei ladri. Questa vicenda solleva questioni legali e morali sulla validità della difesa personale in situazioni di intrusione. Analizziamo gli aspetti principali di questa ipotesi e le implicazioni giuridiche in un contesto di emergenza.

I ladri che entrano in casa, il proprietario che si difende e il furto che finisce con uno dei malviventi morto. Questa è l'estrema sintesi di quanto accaduto la mattina di mercoledì 14 gennaio a Lonate Pozzolo, piccolo centro operoso del varesotto a una manciata di minuti di distanza dall'aeroporto di Malpensa. Due persone, accompagnate da una terza che è rimasta in auto a fare da palo per agevolare la fuga, hanno fatto irruzione in una villetta bifamiliare in pieno giorno, alle 11 del mattino. Il proprietario dell'immobile, il trentenne Jonathan Rivolta, ha sorpreso i ladri all'interno della sua abitazione e ne è nata una violenta collutazione, durante la quale per difendersi da una aggressione ha accoltellato uno dei malviventi, Adamo Massa di origini sinti, che è poi morto in ospedale a Magenta dove è stato abbandonato durante la fuga.

Il bandito ucciso nel Varesotto: il vetro sfondato e le botte. L'ipotesi legittima difesa | In 200 assediano l'ospedale, porta sfondata - Il 33enne Jonathan Rivolta era in casa e ha reagito con un coltello quando i rapinatori arrivati, da un campo rom di Torino, sono entrati. msn.com

Legittima difesa e agenti, Fdi in campo - Questo il commento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caso di un uomo che, dopo aver ferito un ladro che si era intrufolato in casa sua, non è stato ... ilgiornale.it

Legittima difesa: quando si applica Legittima difesa ordinaria, domiciliare e per evitare una violazione di domicilio: le ipotesi in... facebook

