L’Inter lancia la fuga
L’Inter di Milano approfitta della recente giornata di campionato per consolidare la sua posizione in classifica. Dopo una vittoria stretta contro il Lecce, grazie a un gol tardivo di Francesco Pio Esposito, i nerazzurri sfruttano il passo falso del Napoli per rafforzare la propria leadership in Serie A. La squadra dimostra continuità e crescita, mantenendo alta la competitività e il potenziale per affrontare le prossime sfide stagionali.
El Inter de Milán tuvo que sacar las garras en San Siro para superar al Lecce (1-0), pero el tardío gol de Francesco Pio Esposito sirvió para aprovechar el 'pinchazo' del Nápoles y lanzar la fuga exhibiendo su poderío, su potencial y su mejora constante en lo más alto de la Serie A. Una oportunidad de oro es la que se presentó en el Giuseppe Meazza este miércoles. Tercer empate consecutivo del Nápoles y el Milan con el desafío del Como 1907 por delante. Ganar al Lecce se convirtió en obligatorio para meter 6 puntos al Nápoles y esperar el fracaso de los 'rossoneri'.
Napoli fermato l’Inter scappa | la classifica della Serie A lancia un doppio allarme.
FINISCEEEE QUI! ESPOSITO LANCIA L’INTER A +6 SU MILAN E NAPOLI E FA IMPAZZIRE TUTTO IL MONDO NERAZZURROOOOO! x.com
