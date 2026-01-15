L' Inter batte il Lecce a San Siro e va in fuga
L'Inter ha ottenuto una vittoria 1-0 contro il Lecce nel recupero della 16ª giornata, grazie a un gol di Pio Esposito. La partita si è disputata allo stadio San Siro, consentendo ai nerazzurri di consolidare la posizione in classifica e approfittare delle opportunità di miglioramento in vista delle prossime sfide.
AGI - Un gol di Pio Esposito basta all' Inter per piegare il Lecce 1-0 a San Siro nel recupero della 16ª giornata. I nerazzurri, oggi campioni d'inverno, approfittano del passo falso del Napoli e si lanciano in fuga a +6 sui cugini del Milan (che domani giocano a Como) e sui campioni d'Italia. Ampio turnover per Chivu che sugli esterni lancia Diouf e Carlos Augusto mentre davanti c'è Bonny al fianco di Thuram con Lautaro Martinez e Pio Esposito a partire dalla panchina. Pierotti e Sottil nel tridente di Di Francesco in cui è Stulic il riferimento centrale. In mediana debutto da titolare per il neo acquisto Gandelman. 🔗 Leggi su Agi.it
Pio Esposito entra e segna: l'Inter batte il Lecce, è campione d'inverno e prova la fuga
L'Inter batte il Lecce con grande fatica: a San Siro finisce 1-0 - I nerazzurri volano a +6 su Napoli e Milan, in attesa del recupero dei rossoneri contro il Como ... rainews.it
Inter-Lecce 1-0: Pio Esposito, un gol da fuga scudetto. Tutte le dichiarazioni - I nerazzurri ospitano i salentini all'incontro valido per il recupero della 16ª giornata di campionato. tuttosport.com
Serie A: l’Inter batte 1-0 il Lecce e consolida il primo posto. La classifica aggiornata - Con questi tre punti l’Inter consolida il primato in classifica, portandosi momentaneamente a 6 punti di vantaggio sul Milan. ilovepalermocalcio.com
Pio #Esposito: «Sinceramente aspettavo questo gol da tanto, finalmente è arrivato grazie al
“Pio #Esposito salva l’Inter“, il commento post #Inter- #Lecce L’Inter batte il Lecce grazie alla rete di Pio Esposito, che subentra al 56’ e al 78’ mette a segno il gol dei tre punti. @tancredipalmeri x.com
