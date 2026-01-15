L'Inter ha ottenuto una vittoria 1-0 contro il Lecce nel recupero della 16ª giornata, grazie a un gol di Pio Esposito. La partita si è disputata allo stadio San Siro, consentendo ai nerazzurri di consolidare la posizione in classifica e approfittare delle opportunità di miglioramento in vista delle prossime sfide.

AGI - Un gol di Pio Esposito basta all' Inter per piegare il Lecce 1-0 a San Siro nel recupero della 16ª giornata. I nerazzurri, oggi campioni d'inverno, approfittano del passo falso del Napoli e si lanciano in fuga a +6 sui cugini del Milan (che domani giocano a Como) e sui campioni d'Italia. Ampio turnover per Chivu che sugli esterni lancia Diouf e Carlos Augusto mentre davanti c'è Bonny al fianco di Thuram con Lautaro Martinez e Pio Esposito a partire dalla panchina. Pierotti e Sottil nel tridente di Di Francesco in cui è Stulic il riferimento centrale. In mediana debutto da titolare per il neo acquisto Gandelman. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Inter batte il Lecce a San Siro e va in fuga

