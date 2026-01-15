L' Inter batte il Lecce a San Siro e va in fuga

Da agi.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha ottenuto una vittoria 1-0 contro il Lecce nel recupero della 16ª giornata, grazie a un gol di Pio Esposito. La partita si è disputata allo stadio San Siro, consentendo ai nerazzurri di consolidare la posizione in classifica e approfittare delle opportunità di miglioramento in vista delle prossime sfide.

AGI - Un gol di  Pio Esposito  basta all' Inter  per piegare il  Lecce  1-0 a  San Siro  nel recupero della 16ª giornata. I  nerazzurri, oggi  campioni d'inverno, approfittano del passo falso del Napoli e si lanciano in  fuga a +6  sui cugini del Milan (che domani giocano a Como) e sui campioni d'Italia. Ampio  turnover  per  Chivu  che sugli esterni lancia Diouf e Carlos Augusto mentre davanti c'è Bonny al fianco di Thuram con Lautaro Martinez e Pio Esposito a partire dalla panchina. Pierotti e Sottil nel tridente di Di Francesco in cui è Stulic il riferimento centrale. In mediana debutto da titolare per il neo acquisto Gandelman. 🔗 Leggi su Agi.it

l inter batte il lecce a san siro e va in fuga

© Agi.it - L'Inter batte il Lecce a San Siro e va in fuga

Leggi anche: Serie A, l’Inter batte il lecce 1-0 e va in fuga

Leggi anche: Inter Lecce LIVE 0-0: inizia il match a San Siro!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'Inter batte il Lecce a San Siro e va in fuga; Pio Esposito entra e segna: l'Inter batte il Lecce, è campione d'inverno e prova la fuga; L'Inter batte il Lecce con grande fatica: a San Siro finisce 1-0; Inter-Lecce 1-0: Pio Esposito, un gol da fuga scudetto. Tutte le dichiarazioni.

inter batte lecce sanL'Inter batte il Lecce con grande fatica: a San Siro finisce 1-0 - I nerazzurri volano a +6 su Napoli e Milan, in attesa del recupero dei rossoneri contro il Como ... rainews.it

inter batte lecce sanInter-Lecce 1-0: Pio Esposito, un gol da fuga scudetto. Tutte le dichiarazioni - I nerazzurri ospitano i salentini all'incontro valido per il recupero della 16ª giornata di campionato. tuttosport.com

inter batte lecce sanSerie A: l’Inter batte 1-0 il Lecce e consolida il primo posto. La classifica aggiornata - Con questi tre punti l’Inter consolida il primato in classifica, portandosi momentaneamente a 6 punti di vantaggio sul Milan. ilovepalermocalcio.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.