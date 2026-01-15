L’inserto sul Giubileo domenica 18 gennaio con L’Eco

Da ecodibergamo.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 18 gennaio, con «L’Eco di Bergamo», sarà distribuito un inserto dedicato al Giubileo, conclusosi in Cattedrale il 28 dicembre. Un approfondimento che ricostruisce gli aspetti principali di questo anno speciale, offrendo ai lettori un’occasione di riflessione e di aggiornamento sulle tappe più significative dell’evento. Un’occasione per conoscere meglio il contesto e il significato di questo importante momento di spiritualità.

Nelle 60 pagine che compongono l’inserto vengono in particolare rivissute le tredici «Manifestazioni della Speranza» che ciascuna delle Comunità Ecclesiali Territoriali in cui è suddivisa la Diocesi ha organizzato nel corso dell’anno. Molte le fotografie che accompagnano il testo, e che dimostrano quanto i bergamaschi abbiano apprezzato le iniziative volute dal Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, per dare un segno tangibile del Giubileo anche nella terra bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

l8217inserto sul giubileo domenica 18 gennaio con l8217eco

© Ecodibergamo.it - L’inserto sul Giubileo domenica 18 gennaio con «L’Eco»

Leggi anche: L’Eco di Bergamo torna in edicola il 2 gennaio. Gli aggiornamenti proseguono sul sito

Leggi anche: Ascolti TV Domenica 11 gennaio 2026: Il Milionario domina con il 18%, Prima di Noi delude al 14%

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

l8217inserto giubileo domenica 18L’inserto sul Giubileo domenica 18 gennaio con «L’Eco» - Sarà distribuito con «L’Eco di Bergamo» in edicola domenica 18 gennaio l’inserto dedicato all’Anno giubilare chiusosi in Cattedrale lo scorso 28 dicembre. ecodibergamo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.