L’inserto sul Giubileo domenica 18 gennaio con L’Eco
Domenica 18 gennaio, con «L’Eco di Bergamo», sarà distribuito un inserto dedicato al Giubileo, conclusosi in Cattedrale il 28 dicembre. Un approfondimento che ricostruisce gli aspetti principali di questo anno speciale, offrendo ai lettori un’occasione di riflessione e di aggiornamento sulle tappe più significative dell’evento. Un’occasione per conoscere meglio il contesto e il significato di questo importante momento di spiritualità.
Nelle 60 pagine che compongono l’inserto vengono in particolare rivissute le tredici «Manifestazioni della Speranza» che ciascuna delle Comunità Ecclesiali Territoriali in cui è suddivisa la Diocesi ha organizzato nel corso dell’anno. Molte le fotografie che accompagnano il testo, e che dimostrano quanto i bergamaschi abbiano apprezzato le iniziative volute dal Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, per dare un segno tangibile del Giubileo anche nella terra bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
