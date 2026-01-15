L' Inno al Ponte per Salvini scritto dal paroliere di Iglesias Gianni Belfiore Treni su navi giù

L'Inno al Ponte, scritto da Gianni Belfiore, paroliere di Iglesias, è un componimento che riflette sull'importanza simbolica e storica dell'infrastruttura. Con parole che evocano continuità e speranza, il testo si apre con: “Per anni e anni sei stato un sogno proibito / Un eterno progetto che nessuno ha capito”, sottolineando l’attesa e il valore di un’opera che unisce e collega.

E’ un ponte di note e versi. Comincia così: “Per anni e anni sei stato un sogno proibito Un eterno progetto che nessuno ha capito”. Sul finale, invece, dice che “sarà l’ottava meraviglia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'Inno al Ponte per Salvini scritto dal paroliere di Iglesias, Gianni Belfiore. "Treni su, navi giù" Leggi anche: La Meloni butta i giudici giù dal ponte Leggi anche: Nuoro, auto giù dal ponte: tre morti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L'Inno al Ponte per Salvini scritto dal paroliere di Iglesias, Gianni Belfiore. "Treni su, navi giù" - "Ho scritto il testo, sarà nello spot per il Ponte, ne ho parlato con l'ad Ciucci". ilfoglio.it

Ponte sullo Stretto, gara tutta da rifare: i timori di Chigi e Mit. Salvini: “Vado avanti” - Matteo Salvini mette le mani avanti: «La gara per il ponte sullo Stretto c’è stata. repubblica.it

Ponte sullo Stretto, Salvini: «Non voglio pensare alla vendetta dei magistrati per la riforma della Giustizia» VIDEO - «Non voglio pensare che qualcuno si vendichi contro siciliani e calabresi per una riforma approvata dal Parlamento. ilgazzettino.it

In anteprima assoluta, durante la notte di San Silvestro, debutta il video del remix di “Ritorna a Rimini”, lo storico brano di Secondo e Raoul Casadei, reinterpretato oggi da Paolo Nhe DJ. Un vero ponte tra passato e futuro: il sound inconfondibile dell’Orches facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.