L' inferno di una donna | abusi e costretta a tenere il velo Arrestato il compagno

Una giovane donna di Perugia ha subito abusi e costrizioni, obbligata a indossare il velo contro la propria volontà. Dopo un periodo difficile, la situazione è cambiata con l'arresto del suo compagno. Questa vicenda evidenzia le difficoltà di molte donne in contesti di violenza e controllo, sottolineando l'importanza di interventi e protezione.

Perugia, 15 gennaio 2026 - Vita da incubo per una giovane donna. Ma adesso quell'inferno sembra che se lo sia lasciato alle spalle. La donna ha infatti riferito alla polizia di essere stata costretta dal compagno a indossare il velo e ad avere rapporti sessuali. L a squadra volante di Perugia era intervenuta su segnalazione della vittima. Il compagno, un nordafricano di 23 anni, è stato bloccato mentre colpiva con forza la porta, nel tentativo di farsi aprire dalla donna. Le accuse Maltrattamenti in famiglia e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio i reati contestati. Dopo essere stato avvicinato, il giovane - in base alla ricostruzione fornita dalla Questura - ha tentato di fuggire da una finestra al terzo piano, ma è stato bloccato dagli agenti.

